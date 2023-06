A suivre aujourd'hui... Smaio

(AOF) - Smaio (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics), spécialiste de la chirurgie rachidienne complexe, a annoncé l’obtention de 2,5 millions d'euros en financements non dilutifs. Bpifrance a octroyé à Smaio un prêt Innovation Recherche et Développement (R&D) de 1,0 million d'euros avec un différé de remboursement de 3 ans, pour contribuer au financement d’un programme de recherche qui vise à automatiser son système de planification chirurgicale du réalignement vertébral grâce à l’intelligence artificielle.

Un pool bancaire composé de BNP Paribas et Société Générale a par ailleurs consenti à Smaio deux emprunts d'un montant total de 1,5 million d'euros, dont le tirage pourra s'effectuer d'ici à fin septembre 2023. Ces prêts ont une maturité de 4 ans.

" Nous sommes ravis de ces financements obtenus à des conditions avantageuses " déclare Philippe Roussouly, Président Directeur général. Ils nous procurent la flexibilité nécessaire pour poursuivre le développement commercial de Smaio conformément à la feuille de route présentée au moment de l'introduction en bourse, tout en continuant à investir minutieusement dans la R&D de solutions innovantes, intégrant l'intelligence artificielle. "

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.