A suivre aujourd'hui... SES

(AOF) - L'opérateur de satellites SES a publié ce matin un bénéfice net ajusté de 152 millions d'euros pour le compte du premier semestre 2021, en hausse de 34,5% sur un an. Le groupe a bénéficié notamment de la baisse des charges d'exploitation récurrentes (-4,6%), de la baisse des charges d'amortissement (-8,5 %) et de la réduction de 18,5 % des charges d'intérêts nettes. Ceci a également bénéficié à la marge d'EBITDA ajusté, qui gagne 0,8 point à 62,2%, bien que l'EBITDA ajusté ait reculé de 6,5% à 544 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe a lui aussi reculé, de 7,7% (-3,3% à changes constants), pour tomber à 875 millions d'euros.

En Vidéo, l'activité s'est établie à 526 millions d'euros, en baisse de 3,9% sur un an, contre -8% pour l'exercice 2020, lorsque la baisse du chiffre d'affaires des marchés matures avait été partiellement compensée par la hausse des revenus générés sur les marchés internationaux, la croissance du nombre de consommateurs payants abonnés à HD+ en Allemagne, et une reprise dans le secteur Sports et événements.

Le chiffre d'affaires sous-jacent de la Vidéo au second trimestre, qui s'élève à 263 millions d'euros, est inférieur de 3,2 % à celui de l'an passé à la même époque et stable par rapport à celui du premier trimestre.

Au 30 juin 2021, la dette nette s'élevait à 3,656 milliards d'euros, soit en baisse de 9,8% par rapport à l'an dernier, et le carnet de commandes était de 5,3 milliards d'euros.

Les perspectives de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 restent inchangées et devraient se situer entre 1,76 et 1,82 milliiard d'euros (dont 1 à 1,03 milliard d'euros pour la vidéo et 750 à 780 millions d'euros pour les réseaux), tandis que les perspectives d'EBITDA ajusté se sont améliorées: celui-ci devrait se situer entre 1,08 et 1,1 milliard d'euros (contre 1,06 à 1,1 milliard précédemment).

