A suivre aujourd'hui... SECHE ENVIRONNEMENT

(AOF) - Séché Environnement a confirmé ses objectifs 2019 et 2020 et tracé sa trajectoire économique et financière à horizon 2022 lors d'une réunion investisseurs. Pour l'exercice en cours, le chiffre d'affaires contributif est attendu entre 670 et 690 millions d'euros pour un EBE compris entre 130 et 135 millions, malgré les éléments non récurrents affectant la rentabilité au second semestre (" revamping " Salaise 2, arrêt Triadis Rouen ...)

La bonne orientation des résultats opérationnels et la maîtrise de ses investissements de maintenance devraient permettre à Séché Environnement de réaliser ses objectifs de génération de flux de trésorerie disponible de 35% de l'EBE.

En 2020, le maintien de tendances de marchés positives, en France comme sur ses principaux marchés à l'International, permet à Séché Environnement d'anticiper la poursuite de sa croissance sur son rythme actuel au niveau consolidé, avec une croissance de qualité en France et une progression dynamique de son activité à l'International.

Dans ce contexte favorable et pérenne, les 1ers effets du plan d'efficience industrielle et du plan d'économies devraient permettre à la rentabilité opérationnelle brute (EBE / CA contributif) de progresser en 2020 par rapport à 2019 pour atteindre, en France comme à l'International, 20% du chiffre d'affaires contributif (à périmètre constant).

A l'horizon 2022, Séché Environnement prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires contributif compris entre 750 et 800 millions fin 2022, dont 30% environ réalisé à l'International (vs. de l'ordre de 25% en 2019) -à périmètre constant.

Selon le groupe, croissance rentable, efficience industrielle et gains de productivité lui permettent de cibler un EBE compris entre 21% et 22% du chiffre d'affaires contributif.

Dès lors, les objectifs de génération de flux de trésorerie disponible sont pleinement confirmés à 35% de l'EBE 2022, avec un objectif de levier financier (dette financière nette / EBE) amélioré et inférieur à 3,0x EBE 2022 -hors croissance externe- (vs. de l'ordre de 3,0x en milieu de cycle).