A suivre aujourd'hui... Schneider Electric

(AOF) - Schneider Electric annonce que le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Olivier Blum au poste de directeur général "pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie et engager la prochaine phase de son développement", précise un communiqué de presse du spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes. Schneider Electric a décidé de mettre fin aux fonctions de directeur général de Peter Herweck suite à des désaccords dans la mise en œuvre de la feuille de route de la société.

Ces décisions sont à effet immédiat.

Olivier Blum dirige l'activité gestion de l'énergie de Schneider Electric en forte croissance et leader mondial sur tous les marchés finaux, y compris les centres de données. Il est membre du comité exécutif depuis 2014. Avant de prendre la direction technologique et commerciale de la plus large activité de Schneider Electric, Olivier Blum a occupé une grande variété de postes clés au sein de l'entreprise.

Fin octobre, le groupe a fait état d'une solide performance trimestrielle et d'une confirmation de ses objectifs 2024. Le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes a dégagé un chiffre d'affaires de 9,31 milliards d'euros, en hausse sur un an de 5,9% en données publiées et de 8% à périmètre et taux de change constants. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 9,23 milliards d'euros pour ce trimestre.

