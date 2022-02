A suivre aujourd'hui... Sanofi

(AOF) - " Les résultats positifs détaillés d’un deuxième essai de phase III ont montré qu’un traitement par Dupixent (dupilumab) 300 mg une fois par semaine a significativement amélioré les signes et symptômes de l’œsophagite à éosinophiles à 24 semaines, comparativement à un placebo, chez des patients de 12 ans et plus " a indiqué Sanofi. Ces données pivots ont présentées ce week-end au Congrès 2022 de l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, lors d’une séance d’abstracts de dernière minute.

L'œsophagite à éosinophiles est une maladie chronique et évolutive portant une signature inflammatoire de type 2 qui altère l'œsophage et son fonctionnement.

Le groupe pharmaceutique souligne que Dupixent 300 mg une fois par semaine est le seul médicament biologique ayant permis d'obtenir des résultats de phase III positifs, cliniquement significatifs, chez les adultes et adolescents souffrant de cette maladie.

Evan S. Dellon, Médecin, M.P.H., Professeur de gastroentérologie et d'hépatologie à la Faculté de médecine de l'Université de Caroline du Nord et co-investigateur principal de l'essai a déclaré " L'œsophagite à éosinophiles peut avoir de lourdes répercussions sur la capacité à s'alimenter normalement et contraindre les médecins à recourir à des procédures médicales invasives pour surveiller et, dans les cas les plus graves, dilater l'œsophage. Il n'existe actuellement aucune option thérapeutique approuvée par la FDA pour remédier aux causes sous-jacentes de cette maladie. Les données de cet essai montre que Dupixent une fois par semaine améliore non seulement la déglutition, mais diminue également les marqueurs de l'inflammation de type 2 dans l'œsophage, ce qui témoigne de son potentiel à remédier à l'une des principales causes sous-jacentes de l'œsophagite à éosinophiles. "

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.