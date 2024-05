A suivre aujourd'hui... Sanofi

(AOF) - Sanofi, Formation Bio et OpenAI vont collaborer afin de construire des logiciels alimentés par l’IA afin d’accélérer le développement de médicaments et de proposer de nouveaux médicaments aux patients de manière plus efficace. Les trois équipes réuniront des données, des logiciels et des modèles adaptés pour développer des solutions personnalisées et adaptées à l’ensemble du cycle de développement des médicaments. " Il s’agit d’une première collaboration de ce genre au sein des industries pharmaceutiques et des sciences de la vie " soulignent les sociétés.

Formation Bio, un développeur de médicaments axé sur l'IA et la technologie qui possède son propre portefeuille d'actifs médicamenteux, fournira des ressources d'ingénierie étendues, son expérience de l'exploitation à l'intersection de l'industrie pharmaceutique et de l'IA, et sa plateforme de développement axée sur la technologie pour concevoir, développer et déployer des technologies de l'IA dans tous les aspects du cycle de vie de l'industrie pharmaceutique.

Paul Hudson, PDG, Sanofi, a déclaré : " Les personnalisations de modèles d'IA de nouvelle génération, inédites, constitueront un fondement important dans nos efforts visant à façonner l'avenir du développement de médicaments pour l'industrie pharmaceutique et pour les nombreux patients qui attendent des traitements innovants. "

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.