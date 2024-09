A suivre aujourd'hui... Sanofi

(AOF) - Dans le cadre de ses efforts de développement de traitements innovants pour les personnes atteintes de cancers rares, Sanofi a conclu un accord de licence exclusive avec RadioMedix, Inc. (société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de radiopharmaceutiques pour l’imagerie TEP et les alphathérapies ciblées - TAT pour Targeted Alpha Therapy), afin de répondre aux besoins thérapeutiques non pourvus en oncologie) ainsi qu’avec Orano Med, une société française de biotechnologie au stade clinique, filiale du groupe Orano.

Orano Med est spécialisée dans le développement de radiothérapies internes vectorisées utilisant les propriétés uniques du plomb-212 (212Pb) contre le cancer.

La collaboration entre Sanofi, RadioMedix et Orano Med porte plus spécifiquement sur le projet expérimental au stade avancé AlphaMedix (212Pb-Dotamtate), qui est actuellement évalué pour le traitement de patients adultes porteurs de tumeurs neuroendocrines (TNE) évolutives non résécables ou métastatiques exprimant le récepteur de la somatostatine, un cancer rare.

AlphaMedix est une alphathérapie ciblée composée d'un complexe peptidique ciblant le récepteur de la somatostatine et radiomarqué au plomb-212 (212Pb), qui sert de générateur in vivo de particules alpha.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.