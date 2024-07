A suivre aujourd'hui... Sanofi

(AOF) - L’Agence européenne des médicaments a approuvé Dupixent (dupilumab) pour le traitement d’entretien complémentaire de l’adulte atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) non contrôlée, caractérisée par une éosinophilie sanguine élevée. Cette approbation concerne plus particulièrement les patients déjà sous traitement combinant un corticoïde inhalé (CSI), un bêta-2-agoniste de longue durée d’action (LABA) et un anticholinergique de longue durée d'action (LAMA), ou un LABA combiné à un LAMA dans le cas où les corticoïdes inhalés ne sont pas appropriés.

L'Agence européenne des médicaments est la première autorité réglementaire au monde à approuver Dupixent dans cette indication.

D'autres soumissions réglementaires sont actuellement examinées par différents organismes réglementaires dans le monde, en particulier aux États-Unis, au Japon et en Chine.

Paul Hudson, directeur général de Sanofi a déclaré : "L'approbation de Dupixent dans cette indication nous donne la possibilité de transformer la prise en charge, dans l'UE, de plus de 200 000 patients atteints de BPCO non contrôlée avec éosinophilie sanguine élevée".

