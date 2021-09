A suivre aujourd'hui... Sanofi

(AOF) - Les résultats intermédiaires positifs d'une étude de phase I/II consacrée au candidat-vaccin Covid-19 à base d'ARNm de Sanofi confirment le potentiel de la plateforme de Translate Bio récemment acquise en matière d'ARN messager (ARNm) et de nanoparticules lipidiques, et confortent la stratégie de l'entreprise concernant le développement de vaccins et d'agents thérapeutiques à base d'ARNm.

Les données initiales ont montré une séroconversion avec présence d'anticorps neutralisants (définie par des titres d'anticorps 4 fois supérieurs aux valeurs de départ) chez 91 % à 100 % des participants à l'étude, deux semaines après la deuxième injection, pour les trois doses testées. Aucun signal de sécurité n'a été observé et le profil de tolérance est comparable à celui d'autres vaccins Covid-19 à ARNm non modifié. D'autres données de cette première étude de la plateforme ARNm de Sanofi seront présentées à une date ultérieure.

Sanofi vise l'initiation, en 2022, des études cliniques sur un vaccin contre la grippe à base d'ARNm modifié et a lancé un essai clinique de phase I en juin 2021 pour évaluer un vaccin expérimental à base d'ARNm contre la grippe saisonnière. Cet essai évaluera la tolérance et l'immunogénicité de deux formulations (MRT5400 et MRT5401) d'un candidat-vaccin monovalent contre la grippe, codant pour l'hémagglutinine de la souche A/H3N2 du virus de la grippe et faisant appel à différentes nanoparticules lipidiques.

Parallèlement, Sanofi continue de contribuer à la lutte contre la pandémie de Covid-19 avec son candidat-vaccin à protéines recombinantes et adjuvant, développé en partenariat avec GSK.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.