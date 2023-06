A suivre aujourd'hui... Samse

(AOF) - Dans le cadre du développement de sa filière Travaux publics/Eau, le groupe Samse annonce être en discussion avancée et exclusive avec la société Gemoise, distributeur de matériaux pour le bâtiment et les Travaux Publics. Créée en 1994 et forte de 39 collaborateurs, cette société est implantée en région parisienne sur trois sites et a réalisé 29,4 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2022. Cette acquisition permettra au groupe Samse de compléter son maillage territorial et d'élargir l'offre de sa filière Travaux publics/Eau avec l'apport de l'activité liée à l'hydraulique des bâtiments.

L'opération pourrait être finalisée au cours des 3 prochains mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.