A suivre aujourd'hui... Saint-Gobain

(AOF) - AGC et Saint-Gobain, fabricants mondiaux de verre plat et leaders en matière de développement durable, annoncent leur collaboration en vue de la conception d’une ligne pilote de verre plat, une innovation de rupture qui devrait réduire de manière très significative les émissions directes de CO2.

Dans le cadre de ce projet de Recherche et Développement, la ligne de production de verre imprimé d'AGC à Barevka, en République tchèque, sera entièrement rénovée et transformée en ligne de production hautement performante et ultramoderne, qui sera alimentée à 50% avec de l'électricité et à 50% avec une combinaison d'oxygène et de gaz.

C'est une véritable avancée par rapport à la technologie actuelle utilisée dans les fours à verre plat alimentés au gaz naturel. Cette conception de lignes de production de verre plat sera la plus faiblement émettric