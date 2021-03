A suivre aujourd'hui... SAINT-GOBAIN

(AOF) - Saint-Gobain annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société Brüggemann, l'un des acteurs les plus reconnus en Allemagne pour la fabrication et l'installation de solutions de construction modulaire en bois clés en main destinées à la construction neuve et à la rénovation. Créée en 1957 et fortement développée au cours des dernières années, Brüggemann emploie environ 150 personnes et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de près de 40 millions d'euros.

Tobias Brüggemann, fils du fondateur de la société et actuel manager, reste associé au capital et assurera la poursuite de la croissance.

" Associée à des procédés numériques modernes, la fabrication modulaire hors site offre la possibilité de construire plus rapidement et de répondre aux meilleures exigences de performance, de durabilité et d'efficacité du bâtiment ", a expliqué le groupe français.

Cet investissement complète l'offre de solutions et systèmes de Saint-Gobain en Allemagne pour la construction légère.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet « Wood Up », situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d'une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l'objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l'intervention de1.200 scieries.

D'autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.