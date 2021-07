A suivre aujourd'hui... SAINT-GOBAIN

(AOF) - Saint-Gobain a vu son résultat net, part du groupe, être multiplié par 5 à 1,298 milliard d'euros. Le résultat d'exploitation du spécialiste des matériaux de construction a atteint un nouveau record à 2,376 milliards d'euros, soit +53% à données comparables. La marge d'exploitation a progressé à un nouveau plus haut historique de 10,7% (après le record de 10,0% au second semestre 2020), contre 7,6% au premier semestre 2019.

A données comparables, le chiffre d'affaires a progressé de 11,9% par rapport au premier semestre 2019, dont +9,0% au premier trimestre et +14,7% au deuxième trimestre.

En 2021, le groupe vise désormais une très forte progression du résultat d'exploitation à un nouveau plus haut historique sur l'ensemble de l'année avec, au second semestre 2021, un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables.

Benoit Bazin, Directeur Général de Saint-Gobain, a déclaré : " Les performances records du premier semestre 2021 dépassent encore celles du second semestre 2020. Ces succès témoignent des changements positifs profonds opérés dans notre organisation avec " Transform & Grow " - simplicité, agilité et proximité clients - grâce à des équipes extrêmement engagées qui ont su se mobiliser partout dans le monde en cette période sans précédent. Ils témoignent également de changements structurels dans nos marchés qui devraient afficher une croissance accélérée sur les prochaines années. Avec 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires cédé ou signé depuis fin 2018, le groupe poursuit l'optimisation de son périmètre ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet « Wood Up », situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d'une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l'objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l'intervention de1.200 scieries.

D'autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.