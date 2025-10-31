 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 149,00
-0,26%
Indices
Chiffres-clés

A suivre aujourd'hui... Saint-Gobain
information fournie par AOF 31/10/2025 à 07:58

(AOF) - A données comparables, les revenus de Saint-Gobain ont légèrement reculé de 0,2%, à 11,424 milliards d’euros au troisième trimestre. A structure réelle, ils sont en repli de 1,3%. Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année, ces données affichent des variations respectives de -0,4 et +0,7%, pour un chiffre d’affaires total de 35,276 milliards d’euros. A structure réelle, entre juillet et septembre, l’activité a été portée par la zone Asie-Pacifique (+1%), l’Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique (+2,3%).

Pour l'ensemble de l'année, le spécialiste des matériaux de construction a confirmé viser une marge d'exploitation supérieure à 11%. Pour le second semestre, le groupe table sur une reprise progressive en Europe, le maintien d'un bon niveau d'activité en Amérique latine et la poursuite de l'érosion modérée du marché de la construction neuve en Amérique du Nord.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des matériaux pour l’habitat, créé en 1665 ;

- Chiffre d’affaires de 51,2 Mds€ répartis en 5 branches, : l’Europe du nord pour 24 %, l’Europe du sud & Afrique (dont la France) pour 29 %, les Amérique pour 21 % et les Solutions haute performance (chimie de construction essentiellement) pour 21 % ;

- Ventes tirées des marchés de la rénovation & infrastructures pour 50 %, de la construction pour 37 % et de l’industrie pour 13 % ;

- Ambition : devenir leader mondial via le renforcement ou l’acquisition du leadership sur les principaux marchés -Etats-Unis, Asie, Mexique et Amérique centrale-, doper les ventes de la chimie de construction;

- Capital éclaté (8 % pour les salariés), Benoît Bazin étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Modèle d’affaires « Grow & Impact » lancé en octobre 2021 :

- optimisation du portefeuille (40 % depuis 2019) via cessions et acquisitions relutives sur le résultat, tels les canadiens Kaycan, BPC et Bailey et l’australien CSR, investissements dans les marchés émergents (70 % des capex, autour de 1,5 Md€ par an) et la chimie pour la construction, regroupée au sein d’une nouvelle filiale, Chryso France,

- organisation géographique et décisionnelle par délégation aux directions locales,

- approche par les solutions intégrées et différenciées, apportant pouvoir de fixation des prix et augmentant la valeur du portefeuille de produits,

- redressement des marges dans les verres plats (14 % des revenus) et la distribution (11 %), fondée sur l’expérience client « PIM »,

- innovation avec 3 principes, anticipation des normes, intégration du digital dans la production et les parcours clients puis croissance durable :

- 20 plateformes partagées par les métiers clients industriels et construction : matériaux intelligents, robotisation, allègement des matériaux, réduction de l’empreinte carbone dans les process de fabrication…,

- partenariats : en interne, les start-ups portés par NOVA, en externe, avec centres de recherche ou industriels, participation aux projets EAGLE, WOOL2LOOP…, et co-développement avec les clients ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité totale en 2050 et intégrée à l’offre produits, 72 % du portefeuille contribuant à la réduction des émissions de CO2 :

- objectif intermédiaire 2030 vs 2017 : réduction de 33 % des émissions de CO2,

- recherche dans les piles à combustible à oxygène solide,

- économie circulaire évitant le prélèvement de matières premières solides,

- lancement d’emprunts verts ;

- Bilan sain : dette nette à 9,8 Mds€, soit 1,4 d’effet de levier et autofinancement libre de 4 Mds€.

Défis

- Poursuite du ecul du caractère cyclique de l’activité, moins dépendante de la construction, et, en Europe, capacité à accroître la marge opérationnelle malgré le repli du marché ;

- Impact limité des droits de douane américains (production locale), hors risque de ralentissement économique aux Etats-Unis ;

- Après un effritement du chiffre d’affaires au 1 er trimestre, objectif 2025 confirmé d’une marge opérationnelle de + 11 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 € et plan de rachat d’actions de 500 M€.

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
87,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 07:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 31.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Gilead signale un "fort départ" de Yeztugo (anti-VIH) au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.10.2025 08:12 

    Le laboratoire américain Gilead Sciences a signalé jeudi un "fort départ" des ventes du Yeztugo, un nouveau traitement préventif contre le virus du sida (VIH) plus simple à administrer qui était très attendu. Ce traitement, appelé Yeytuo en Europe, ne requiert ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 31.10.2025 08:12 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SCOR ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Apple déçoit sur l'iPhone mais séduit sur sa rentabilité
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.10.2025 08:11 

    Apple a fait état jeudi de ventes d'iPhone décevantes durant le quatrième trimestre de son exercice décalé (clôturé fin septembre) mais le marché a surtout retenu le haut niveau de rentabilité affiché par le groupe californien. Les ventes d'iPhone ont manqué la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank