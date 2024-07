A suivre aujourd'hui... Safran

(AOF) - En juillet 2023, Safran a annoncé que la société lancerait un rachat d'actions pour annulation d'un montant de 1 milliard d'euros à effectuer en 2024 et 2025. Dans ce contexte, Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement pour une première tranche de ce rachat d'actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 250 millions d'euros à compter du 1er juillet 2024 et au plus tard le 13 septembre 2024.

Cette opération sera réalisée conformément à l'autorisation donnée le 23 mai 2024 par l'Assemblée générale des actionnaires qui a fixé le prix maximum de rachat à 300 euros par action.

