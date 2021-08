A suivre aujourd'hui... Rubis

(AOF) - Après le tremblement de terre dont a été victime Haïti le 14 août dernier et la tempête tropicale Grace qui s'en est suivie, Rubis, présent dans le pays depuis l'acquisition de Dinasa et de sa filiale Sodigaz en mai 2017, a annoncé que ses salariés étaient sains et saufs. De plus, l'impact de ces catastrophe sur ses activités est limité. Parmi les 125 stations-service exploitées par Dinasa, une seule station est non opérationnelle et trois ont signalé des dommages mineurs mais restent opérationnelles.

"Dinasa et Sodigaz ont fait preuve de résilience face aux difficultés rencontrées ces dernières années ; l'ensemble du personnel est opérationnel pour répondre aux besoins en carburant du pays dans un contexte où la logistique est un défi majeur", a déclaré Rubis dans un communiqué.

Malgré les dégâts causés par le tremblement de terre dans le sud du pays, il est prévu que la demande globale de carburant en Haïti reste stable dans les semaines et les mois à venir.

"Dinasa et Sodigaz font tout leur possible pour faire face aux urgences, approvisionnant en priorité les services essentiels, notamment les hôpitaux, a ajouté le groupe. Enfin, Dinasa et Sodigaz se mobilisent pour collecter des dons et aider les victimes du tremblement de terre en cette période particulièrement éprouvante pour Haïti".

