A suivre aujourd'hui... Rubis

(AOF) - Rubis a levé le voile jeudi soir sur ses résultats 2021. Ainsi, le spécialiste de l’aval pétrolier a publié un bénéfice net (part du groupe) de 293 millions d’euros (+4% par rapport à 2020) et un résultat opérationnel courant de 392 millions d’euros (+7%). Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 4,59 milliards d’euros, en hausse de 18%.

" Les résultats de l'exercice 2021 témoignent d'une bonne performance opérationnelle et d'une forte reprise de l'activité notamment dans les régions les plus affectées par la crise de la Covid-19 en 2020-2021. Alors qu'une normalisation de la situation sanitaire plus rapide avait été anticipée, le groupe a néanmoins réussi à quasiment retrouver le niveau de résultat pré-pandémie et le résultat net réalisé est même finalement légèrement au-dessus de ses attentes ", a commenté la Gérance, en séance du Conseil de Surveillance.

Compte tenu de ces éléments, le dividende est relevé de 1,80 à 1,86 euro.

Concernant 2022, Rubis explique que le début d'exercice témoigne de bons développements tant en volume qu'en résultat net.

Le groupe se dit confiant dans sa capacité à générer de la croissance à moyen et long terme grâce, entre autres facteurs, à son positionnement géographique sur des zones bénéficiant d'une forte dynamique démographique favorisant la demande d'énergie, à l'amélioration de son portefeuille d'activité en Afrique de l'Est et au secteur bitume en forte expansion en Afrique, tiré par les besoins en infrastructures.

En outre, Rubis précise qu'il n'a pas d'opérations ou d'actifs en Ukraine et ne s'approvisionne pas auprès de fournisseurs ukrainiens ou russes. À ce jour, le groupe dit ne pas avoir d'exposition directe à ce risque.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un français du stockage de fioul et GPL (15 % du marché national) et de la distribution de GPL (5 % du marché) ;

- Groupe pesant 5,53 Mds€ de chiffre d’affaires organisé en 3 branches : la distribution d’énergie pour 85 %, les supports et services pour 15 % et le stockage;

- Présence internationale forte, concentrée sur les Caraïbes pour 35 %, l’Afrique pour 35 %, puis l’Europe (France, Espagne et Portugal) pour 30% ;

- Modèle d’affaires alliant faible exposition au cycle économique, maîtrise de l’endettement et décentralisation via les circuits courts et l’autonomie des managers, 60 % des facturations provenant de contrats ajustés aux variations du cours de brut et maintenant un taux de marge constant ;

- Capital éclaté mais non opéable, en raison de la présence d’associés commandités et gérants avec 2,46 % du capital (Gilles Gobin et Jacques Riou), le groupe Marcel Dassault étant présent avec 5,33 % des titres) ;

- Structure financière très saine avec un autofinancement libre proche de 300 M€, d’où une croissance régulière du dividende.

Enjeux

- Croissance portée par des facteurs structurels à l’industrie pétrolière : complexité toujours plus importante de la logistique, réglementation accrue des normes en matière de stockage et tendance à des cessions des activités de distribution par les majors ;

- Stratégie environnementale « Feuille de route 2022-2025 » : focalisée sur la prévention des risques (pollution des eaux et des sols), la certification des sites, la limitation des rejets dans l’air et la promotion de l’usage du GPL

- Bonne expertise en croissance externe, accélérée depuis trois ans : aux Caraïbes avec les acquisitions des raffineries Sara en Martinique et SRPP à la Réunion puis Bermuda Gas aux Bermudes et Dinasa à Haïti / en Afrique : achat du logisticien Eres, opérateur au Nigéria, Sénégal et Togo,, des actifs de Total à Djibouti, de Galana à Madagascar, de Reatile en Afrique du sud, de Repsol dans les îles de Madère et des Açores puis achat de KenolKobil donnant accès au Burundi, Ethiopie, Ouganda, Rwanda et Zambie ;

Défis

- Sensibilité au cours du pétrole et du gaz, aux conditions climatiques pour l’activité distribution, au climat social dans les Antilles françaises et à la situation politique et économique en Afrique et en Turquie ;

- Régulation étatique des prix et des marges dans les DOM-TOM ;

- Sortie contrainte d’Iran et d’Inde en liaison avec les sanctions américaines ;

- A fin septembre 2021, avancée de 9 % du chiffre d’affaires;

- Attente de nouvelles acquisitions dans un gisement allant des compagnies pétrolières aux privatisations et agences publiques, grâce à une capacité de 1 Md€ ;

- Retombées stratégiques attendues de l’entrée, à hauteur de 45 %, de I Squared Capital dans le captal de la filiale Rubis Terminal (stockage) ;

- Programme de rachats d’actions.