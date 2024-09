A suivre aujourd'hui... Rexel

(AOF) - Rexel confirme avoir reçu une proposition non-sollicitée, préliminaire et non-engageante de la part de QXO, anciennement SilverSun Technologies, concernant une éventuelle acquisition du spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde l'énergie à un prix indicatif de 28 euros à 28,40 euros par action. Reuters avait rapporté que Rexel avait rejeté la proposition de 8,46 milliards d'euros de la firme américaine. "Le conseil d'administration de Rexel a examiné la proposition en détail et a décidé à l'unanimité de ne pas y donner suite", précise le groupe.

Rexel indique dans un communiqué que "celle-ci sous-valorise de façon significative la société et ne reflète pas le potentiel de création de valeur que recèle son plan stratégique Power Up 25".

"Le Conseil d'administration reste très confiant dans la capacité du management de Rexel à atteindre les objectifs à moyen terme présentés lors du Capital Markets Day de juin 2024. En effet, l'équipe de direction de Rexel a démontré avec succès au cours des dernières années sa capacité à accroître la rentabilité sous-jacente de l'entreprise et à améliorer son profil de croissance dans un contexte d'électrification en accélération", détaille le groupe.

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.