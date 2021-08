A suivre aujourd'hui... Rémy Cointreau

(AOF) - Rémy Cointreau a annoncé le 8 juin 2021 le lancement de son premier plan d'actionnariat salarié « My Rémy Cointreau » en France. Plus de 630 souscripteurs, représentant 68,4% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à cette offre par l'intermédiaire du FCPE My Rémy Cointreau. En conséquence, 23 457 actions nouvelles ont été émises au 6 août 2021. Elles porteront jouissance au 1er avril 2021 et seront entièrement assimilées aux actions Rémy Cointreau déjà admises aux négociations sur Euronext.

A l'issue de cette émission, la participation du FCPE My Rémy Cointreau s'élève à 0,05% sur la base du capital de la société au 6 août 2021.

Eric Vallat, Directeur Général de Rémy Cointreau a commenté : " Ce premier plan d'actionnariat salarié démontre la volonté des salariés de participer à la création de valeur et confirme leur confiance en la croissance durable du groupe. Cette marque d'attachement à Rémy Cointreau nous donne confiance en l'avenir. "

