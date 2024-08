A suivre aujourd'hui... Ramsay Santé

(AOF) - Le 13 août, Ramsay Santé a finalisé le processus d’Amend & Extend de son contrat de dette senior de 1 650 millions d'euros, dont 100 millions d'euros de "revolving credit facility", 100 millions d'euros de crédit Capex, et 1 450 millions d’euros de "Term Loan B", prolongeant ainsi de manière proactive ses échéances de 2026-2027 à 2029-2031. Cette transaction a été réalisée avec BNP Paribas et Crédit Agricole CIB comme coordinateurs pour l’Europe et arrangeurs, MUFG en tant que coordinateur pour l’Asie et arrangeur, et Natixis CIB en tant qu’arrangeur.

Ramsay Santé est pleinement engagé dans la recherche d'un équilibre entre intérêts économiques, humains et environnementaux afin de créer les conditions d'une croissance durable.

Par conséquent, le schéma RSE du "Term Loan B" existant a été reconduit et mis à jour dans un document cadre spécifique coordonné par Crédit Agricole CIB et Natixis CIB, qui prévoit un ajustement de la marge (à la hausse ou à la baisse) sur la base de l'évaluation d'indicateurs clés de performance liés à la satisfaction des patients, aux soins médicaux en faveur de populations actuellement mal desservies et aux soins préventifs, à la satisfaction des employés ainsi qu'à la prévention des risques psychologiques, et enfin à la réduction des émissions de CO2 (scope 1&2).

Ce refinancement permettra à Ramsay Santé d'assurer à toutes ses parties prenantes un cadre de financement à long terme et de sécuriser davantage la mise en œuvre des initiatives clés du plan stratégique "Yes We Care 2025", afin d'offrir aux patients des parcours de soins intégrés avec des solutions physiques et digitales.

