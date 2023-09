A suivre aujourd'hui... Quadient

(AOF) - Quadient et Coface (assureur crédit de renommée internationale) proposent une solution avancée de gestion du risque client. Ce nouveau partenariat démarrera en France avant d'être rapidement étendu aux marchés anglais et américain. Proposées comme un module additionnel pour l'automatisation de la gestion des comptes client (AR) au sein de la plateforme cloud de Quadient, les données et informations enrichies fournies par Coface permettront aux entreprises d'établir des analyses financières plus précises de leurs clients, prospects et fournisseurs.

Ces informations granulaires prennent en compte l'évolution des conditions de marché, les informations financières d'une entreprise, l'analyse des risques sectoriels et les données exclusives de Coface.

Les données fournies, très granulaires, s'avèrent précieuses pour une évaluation du risque de crédit en temps réel, en complément des informations issues de la relation directe entre chaque entreprise et ses clients.

Pour Quadient, ce partenariat vient améliorer la précision de l'analyse crédit et la performance des entreprises de toutes tailles, déjà familiarisées avec sa solution de gestion des comptes clients alimentée par l'IA, Quadient AR.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.