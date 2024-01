A suivre aujourd'hui... Quadient

(AOF) - Quadient annonce la nomination de Petra Wolf au poste de Directrice Marketing, à compter du 2 janvier 2024. Avec un parcours professionnel de plus de 20 ans, Petra Wolf a occupé des postes de direction dans les sphères du Marketing technologique B2B et B2C. Basée en Europe, Petra Wolf sera membre du comité exécutif de Quadient, sous la responsabilité directe de son Directeur Général Geoffrey Godet. Elle aura la charge de la stratégie marketing mondiale de Quadient et des initiatives visant à renforcer la marque Quadient.

