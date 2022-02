A suivre aujourd'hui... Publicis

(AOF) - Publicis a réalisé en 2021 un résultat net de 1,027 milliard d'euros, contre 576 millions d'euros en 2020. La marge opérationnelle s’est établie à 1,84 milliard, en hausse de 18,1%. Le taux de marge ressort ainsi à 17,5%, en hausse de 150 points de base par rapport à 16,0% en 2020. Le revenu net est de 10,487 milliards, en hausse de 8%. La croissance organique est de 10%. Ceci implique une croissance organique de 3% par rapport à 2019, qui s'est accélérée sur le second semestre à +5% après un premier semestre à +1%

Toutes les zones géographiques ont poursuivi leur reprise et ont enregistré une forte croissance.

Le revenu net de Publicis Groupe au quatrième trimestre 2021 est de 2,935 milliards d'euros, en hausse de 13,1%. La croissance organique est de 9,3%, au-dessus des dernières perspectives prévues par le groupe communiquées en octobre. Cela implique une croissance organique de 5% par rapport à 2019.

Pour l'année 2022, le groupe vise une croissance organique comprise entre +4% et +5%, en prenant l'hypothèse que la situation sanitaire mondiale ne se détériore pas de manière significative. Il s'agit d'une amélioration séquentielle par rapport au taux de croissance sur deux ans de 3% atteint en 2021.

Le groupe prévoit que la croissance organique du 1er trimestre 2022 sera légèrement supérieure à la fourchette de prévisions pour l'année, étant donné une base comparable plus favorable au premier trimestre de l'année dernière.

Le groupe prévoit de maintenir en 2022 les mêmes niveaux records qu'en 2021, tant pour son taux de marge opérationnelle que pour son free cash-flow avant variation du besoin en fonds de roulement. Cela signifie un taux de marge opérationnelle d'environ 17,5% et un free cash- flow d'environ 1,4 milliard d'euros, tandis que le groupe continue d'investir dans les talents et de s'appuyer sur ses structures efficaces pour absorber l'impact de l'inflation.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Très légère remontée du marché publicitaire français Après une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.