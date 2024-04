A suivre aujourd'hui... Publicis

(AOF) - Le revenu net de Publicis pour le premier trimestre 2024 est de 3,23 milliards d’euros, en hausse de 4,9% comparé à 3,07 milliards d’euros sur la même période en 2023. Les effets de la variation des taux de change ont un impact négatif de 29 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont une contribution positive sur le revenu net à hauteur de 18 millions d’euros. La croissance organique est de 5,3%. Le revenu net en Amérique du Nord sur ce trimestre est en hausse de 3,6% en publié, incluant un effet négatif lié à l’évolution du taux de change euro dollar.

Malgré un contexte macroéconomique qui reste incertain, le groupe est "confiant dans sa capacité à délivrer tous les objectifs 2024 fixés en février, grâce à la force de son modèle unique". En 2024, Publicis vise une croissance organique comprise entre 4% et 5%.

"La croissance organique peut atteindre la fourchette haute de 5% en supposant une reprise plus rapide des projets de transformation numérique chez nos clients, ainsi que moins de réductions de dépenses de publicité traditionnelle", précise Publicis.

Au deuxième trimestre 2024, la société anticipe une croissance organique solide dans la fourchette annuelle.

Publicis réitère par ailleurs ses objectifs 2024 pour ses ratios financiers qui seront maintenus aux niveaux les plus élevés de l'industrie, avec un taux de marge opérationnelle à 18%, incluant une charge opérationnelle de 100 millions d'euros dédiée au plan d'investissement dans l'intelligence artificielle, et un free cash-flow entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros avant variation du besoin en fonds de roulement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.