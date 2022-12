A suivre aujourd'hui... Piscines Desjoyaux

(AOF) - Piscines Desjoyaux a annoncé que son résultat net part du groupe au titre de l'exercice 2022, clos fin août, s'établit à 21,265 millions d'euros soit 13,3% du chiffre d'affaires contre 25,5 millions d' euros pour l'exercice précédente, en repli de 16,68 %. Le spécialiste des piscines affiche un résultat opérationnel de 28,11 millions d'euros, en retrait de 19,82% sur un an. Son résultat opérationnel a représenté cette année 17,46 % du chiffre d'affaires contre 21,75 % sur le précédent exercice.

Cette évolution est la résultante de plusieurs facteurs : une diminution du volumes de ventes " core business " ; et une hausse des achats consommés et une dégradation de la marge opérationnelle.

Son chiffre d'affaires consolidé est stable et s'établit à 160,5 millions d'euros contre 160,9 millions d'euros pour l'exercice 2021.

Les capitaux propres atteignent 109,9 millions d'euros au 31 août 2022 contre 98,02 millions d'euros au 31 août 2021. Leur rentabilité est près de 20% contre 26% pour l'exercice précédent.

Le flux net de trésorerie généré par l'activité est de 15 millions d'euros contre 31 millions d'euros au titre de l'exercice précédent. Le ratio " net gearing " est de -29,35 %.

Sur le front des perspectives, le groupe se veut prudent et se satisferait d'une consolidation des derniers acquis au regard du contexte géopolitique et sanitaire d'actualité. Le groupe travaille à cette consolidation sur plusieurs axes majeurs : modernisation et automatisation du process logistique et industriel ; mise en place d'un nouveau centre R&D modernisation et automatisation du process de fabrication de la matière plastique; et reconstitution des marges opérationnels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.