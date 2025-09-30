 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A suivre aujourd'hui... Pierre et Vacances
information fournie par AOF 30/09/2025 à 07:54

(AOF) - Pierre et Vacances a confirmé viser un Ebitda ajusté de plus de 180 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2025. Le groupe a indiqué afficher un bilan positif sur la saison estivale dans un contexte en demi-teinte pour l’ensemble du secteur. En outre, grâce au succès de son plan stratégique, de performances robustes et d’une situation financière assainie, le groupe se fixe un objectif d’un Ebitda ajusté de 270 millions d’euros à l’horizon 2030.

Parmi les autres objectifs, la société vise une croissance annuelle des revenus touristiques à 5,8% en moyenne sur 5 ans, pour atteindre 2,49 milliards d'euros en 2030.

Valeurs associées

PIERRE ET VACANCES
1,672 EUR Euronext Paris 0,00%
