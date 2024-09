A suivre aujourd'hui... Phaxiam Therapeutics

(AOF) - Phaxiam Therapeutics affichait au 30 juin 2024 1,5 million d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, contre 10,5 millions d'euros au 31 décembre 2023. Ce chiffre s'entend hors produit net de l'augmentation de capital de juillet 2024 soit 6,8 millions. La biotech qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes estime que sa position de trésorerie actuelle peut financer ses programmes existants et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'en mars 2025. La perte nette est en recul à 10,63 millions d’euros contre 12,20 millions il y a un an.

L'ex-Erytech annonce qu'elle "étudie toutes les options pour étendre sa visibilité financière" : "programme de réductions de coûts, obtention de financements non dilutifs au niveau national et européen, recherche d'investisseurs stratégiques et institutionnels".

Eric Soyer, ancien directeur des opérations et directeur financier, a quitté l'entreprise "pour poursuivre d'autres projets", annonce Phaxiam: c'est Frédéric Mathat qui lui succède en tant que nouveau directeur financier. Il a dirigé le département finance d'Erytech aux côtés d'Eric Soyer, "jusqu'à la fusion avec Pherecydes, dans laquelle il a joué un rôle déterminant tout au long du processus menant à la création de Phaxiam".

