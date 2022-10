A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard

(AOF) - Pernod Ricard a signé un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Código 1530, une gamme de téquilas Ultra-Premium et Prestige. Créée en 2016 par Ron Snyder, Federico Vaughan et George Strait et produite dans l’État mexicain de Jalisco, Código 1530 est fondée sur une recette ancestrale, respectueuse des Códigos (« les Codes » en français). La marque a su se positionner sur une catégorie attractive, grâce la qualité de son offre de tequilas Ultra-Premium (Blanco, Rosa et Reposado) et Prestige (Añejo, Barrel Strength Añejo et Origen Extra Añejo).

Ce nouvel investissement dans la catégorie en plein essor de l'agave, principalement portée par le marché américain, vient renforcer l'exhaustivité de son portefeuille en termes de proposition de valeurs et d'occasions de consommation.

Pour Pernod Ricard, ce partenariat permettra de renforcer et de diversifier la proposition de valeur de son portefeuille de tequilas, qui comprend déjà les marques Olmeca, Altos et Avion. Le Groupe ajoute par la même occasion deux nouvelles références de mezcal (Código Mezcal Artesanal et Código Mezcal Ancestral) à une gamme déjà leader du marché grâce à ses marques Del Maguey et Ojo de Tigre. Ce renforcement du portefeuille d'agaves fait suite à la récente prise de participation minoritaire du groupe dans le sotol Ultra-Premium Nocheluna.

Le portefeuille de la marque Código est déjà disponible dans les 50 États américains, et s'étend progressivement sur les marchés internationaux, bénéficiant d'ores et déjà d'une présence sur plus de 30 marchés.

Ann Mukherjee, directrice générale de Pernod Ricard USA, ajoute : " Nous sommes très heureux d'accueillir Código 1530 au sein de notre portefeuille, et par là même d'étendre notre offre de produits à base d'agave, en particulier sur le segment Super Premium où les consommateurs sont en quête de marques qui sachent allier authenticité et qualité exclusive. Grâce à ce portefeuille renforcé, nous sommes plus confiants que jamais dans notre capacité à enregistrer la croissance la plus dynamique du secteur des spiritueux sur le marché américain. "

