A suivre aujourd'hui... OVHcloud

(AOF) - Au troisième trimestre 2024, le chiffre d’affaires consolidé d’OVHcloud a atteint 250,8 millions d’euros, en hausse de 10,1% en données publiées par rapport à l’exercice précédent et de 9% en données comparables. Le Cloud privé, qui intègre BareMetal Cloud et Hosted Private Cloud, atteint un chiffre d’affaires de 157,6 millions d’euros au troisième trimestre 2024, en croissance de +11,0 % en données publiées et +10,7 % en données comparables.

Le Cloud public enregistre un chiffre d'affaires de 46,0 millions d'euros sur la période, soit une croissance en données publiées et comparables de respectivement +16,6% et +11,9%.

Ce trimestre a été marqué, tout d'abord, par une croissance soutenue de l'activité aux États-Unis, particulièrement auprès des entreprises technologiques américaines à la recherche du meilleur rapport performance/prix.

Ensuite, avec 13 millions d'euros d'ARR à la fin de ce trimestre, les offres souveraines SecNumCloud continuent leur développement, notamment auprès des administrations publiques en quête des solutions les plus avancées pour sécuriser leurs données.

Pour l'année 2024, OVHcloud confirme l'ensemble de ses objectifs. Le groupe vise toujours une croissance organique du chiffre d'affaires à une fourchette comprise entre 9% et 10%, une marge d'EBITDA ajustée supérieure à 37%, et des capex récurrents et de croissance compris entre 12 et 14% et entre 21 et 23% du chiffre d'affaires, respectivement.

Il anticipe aussi une génération d'un Unlevered Free cash-flow positif sur l'ensemble de l'année.

OVHcloud confirme les tendances attendues pour l'exercice 2025 et ses objectifs financiers pour 2026, dont l'atteinte d'un Free Cash-Flow positif.

En avant toute dans l'IA générative

Les entreprises du numérique ont déjà commencé à adapter leurs offres et leurs pratiques à cette évolution, qui mixe ChatGPT et système d'information. Les cas d'usage les plus développés portent sur les centres d'appels avec l'intervention des chatbots ou dans le marketing, pour générer du texte ou des images de façon automatique. Le potentiel est énorme et Accenture France ambitionne de réaliser 30% de son activité avec le créneau data & IA à horizon 2025. Leader mondial du marché, Accenture a annoncé 3 milliards de dollars d'investissement sur trois ans dans ce domaine, avec un doublement du nombre d'employés dédiés pour atteindre 80.000 (sur 738.000 au total). Quant au leader français du secteur, Capgemini, il vise un investissement de 2 milliards d'euros durant les trois prochaines années, et 60.000 collaborateurs spécialisés (sur 360.000 actuellement).

L'intelligence artificielle désormais régulée en Europe

Il a été tenté de trouver un équilibre entre la volonté de protéger les droits fondamentaux des citoyens et celle de ne pas brider le développement des start-up européennes. Les associations française et allemande des entreprises du numérique, Numeum et Bitkom, avaient d'ailleurs réclamé un règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) favorable à l'innovation pour l'IA en Europe et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives. L'approche européenne consiste à imposer des obligations pour les systèmes d'IA à haut risque, classés de faible à inacceptable. Pour la réglementation de l'IA générative (les systèmes de type ChatGPT), l'UE a établi des exigences plus fortes pour les modèles les plus puissants.