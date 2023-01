A suivre aujourd'hui... OVHcloud

(AOF) - OVHcloud, spécialiste des services d'informatique dématérialisée, a confirmé ce vendredi ses objectifs pour l'exercice qui s'achèvera le 31 août 2023, après avoir enregistré une solide croissance de ses revenus au titre du premier trimestre. Sur la période de septembre à novembre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros, en croissance de 15,4% sur un an. Les ventes trimestrielles du groupe fondé par Octave Klaba ont progressé de 11,7% en données organiques.

"Ce très bon début d'année, l'engagement fort de nos collaborateurs et les très bons fondamentaux du marché du cloud nous permettent d'aborder l'année 2023 avec une ambition réaffirmée et ce, malgré un environnement macroéconomique toujours volatil", a indiqué Michel Paulin, le directeur général d'OVHcloud, cité dans un communiqué.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, les dirigeants anticipent toujours une hausse des ventes comprise entre 14% et 16% en données organiques et une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté proche de 39%.

OVHcloud a par ailleurs annoncé la nomination de Stéphanie Besnier en qualité de directrice financière. Le poste était vacant depuis le départ, fin octobre dernier, de Yann Leca.

Actuellement directrice générale de l'Agence des participations de l'Etat, Stéphanie Besnier rejoindra OVHcloud au cours du premier trimestre de cette année.

- Numéro 1 européen des services de cloud, créé en 1999, doté d’un réseau de 33 centres de données hébergeant 450 000 serveurs sur 4 continents ;

- 788 M€ de chiffre d’affaires, réalisé majoritairement en Europe (78 %, dont 49 % en France), réparti entre le cloud privé pour 61 %, l’activité historique (hébergement de sites et enregistrement de domaines) pour 23 % et le cloud public pour 16 % ;

- Modèle de production verticalement intégré, de la fabrication des serveurs, l’exploitation des centres de données et les ressources réseau à la gestion des infrastructures informatiques, cette technologie propriétaire donnant un avantage de coûts substantiel ;

- Capital contrôlé à hauteur de 69,6 % par la famille Kabla (les salariés détenant 2,1 %), Octave Kabla, fondateur, présidant le conseil d’administration de 9 membres et Michel Paulin étant directeur général ;

- Bilan maîtrisé avec une dette nette de 525 M€, soit un effet de levier de 1,7, d’où un financement sécurisé de la croissance jusqu’en 2026.

- Stratégie « Move to PaaS » :

- hausse annuelle de 25 % des revenus et marge opérationnelle de 42 % à partir de 2025 :

- pénétration du marché des nouvelles utilisations du cloud (intelligence artificielle, cryptage…) et des solutions PaaS intégrées par partenariats ;

- consolidation en Europe et développement aux Etats-Unis et en Asie (Inde, Indonésie, Japon, Corée et Thaïlande),

- acquisitions de taille moyenne et maintien à 30-34 % des capex de croissance ;

- Stratégie d'innovation par écosystème de partenariat et open source :

- mise en commun des brevets Lunix au sein de l’Open Innovation Network articulée avec la protection intellectuelle des brevets propres,

- partenariats avec 350 intégrateurs de systèmes et 300 fournisseurs d’application,,

- partenariats scientifiques et industriels, présence dans les plateformes collaboratives,

- Start-up Program, Marketplace, liens étroits avec les fabricants de composants ;

- Stratégie environnementale 2025:

- zéro carbone net pour la production et les fournisseurs (40 % de l’empreinte du groupe),

- 100 % d’énergie bas-carbone d’ici 2025;

- refroidissement exclusif à base d’eau, reconditionnement des composants,

- zéro déchet en 2030,

- revue des centres de données, souvent installés dans d’anciens bâtiments industriels ;

- Maintien du taux de rétention du chiffre d’affaires, de 114 % à fin juin ;

- Forces spécifiques : prix concurrentiel, solutions open source et souveraineté des données via le positionnement « cloud de confiance » et modèle intégré limitant le risque de disruption logistique.

- Forte concurrence américaine (près des trois quarts du marché français du cloud détenu par AWS, Microsoft et Google) et résultat de la plainte contre Microsoft déposée auprès de la Commission européenne pour abus de position dominante avec le cloud Azure ;

- Inflation de l’énergie : vers une hausse de 5 à 10 % des coûts de la consommation d’électricité en 2023, compensée par des hausses des prix de vente ;

- Après une hausse de 19 % des revenus et une marge opérationnelle de 39 %, objectif 2022-2023 d’une croissance de 16 à 20 % du chiffre d’affaires et d’une marge « en ligne avec celle de 2022 » ;

- Absence de distribution, les investissements allant à la croissance de l’activité.

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services numériques)

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.