A suivre aujourd'hui... ORPEA

(AOF) - Orpea a réalisé mardi soir son point d'activité au titre de son premier trimestre 2021. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a publié un chiffre d'affaires de 1,03 milliard d'euros, en hausse de 4,7% sur un an. Il est soutenu par la contribution des acquisitions notamment en France. En organique, le chiffre d'affaires progresse de 1%. « Cette performance est d'autant plus remarquable que le premier trimestre 2020 avait été l'un des plus dynamiques jamais observé », a souligné Yves Le Masne, le Directeur Général d'Orpea.

Depuis le mois de mars, la dynamique de reprise des taux d'occupation s'est accélérée, sous l'effet de la campagne vaccinale et d'un rythme d'admissions soutenu. Cette progression est assez homogène dans toutes les zones géographiques, précise Orpea.

Entre janvier et mars 2021, le groupe a ouvert plus de 500 lits, issus de 5 nouvelles constructions et d'extensions, conformément à son plan d'ouvertures.

A ce jour le taux de vaccination anti-Covid atteint est de 85% des résidents et 57% des collaborateurs de maisons de retraite du groupe.

Concernant ses perspectives, Orpea dit réitérer " avec confiance " son objectif d'une croissance d'au moins 6% de son chiffre d'affaires en 2021. Cela représente un chiffre d'affaires supérieur à 4,155 milliards d'euros.

" Orpea dispose de tous les atouts pour sortir renforcé de cette crise et poursuit ainsi activement son développement, tant par de nouvelles constructions que par des acquisitions ciblées respectant ses stricts critères financiers et de qualité ", a conclu Yves Le Masne.

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 105 000 lits et 1030 établissements dans 25 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d'affaires de 3,74 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l'Europe centrale pour 26 %, l'Europe de l'Est pour 10 %, la péninsule ibérique pour 5 % puis la Chine et l'Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) ;

- Modèle de création de valeur fondé sur 4 piliers : l'investissement dans l'humain, la qualité du service évaluée régulièrement, une organisation adaptée au développement à l'international dans les localisations à fort pouvoir d'achat, la détention à 50 % de l'immobilier ;

- Capital éclaté, le fondateur Marian ayant vendu sa participation de 6,4 % en janvier 2020, le fonds de retraite canadien CPPIB détenant 14,5 % des titres et FFP (famille Peugeot) 5 %, Philippe Charrier présidant le conseil d'administration de 11 membres, Yves Le Masne étant directeur général ;

- Structure financière saine avec une capacité de financement de plus de 1 Md€, renforcée par la cession d'immobilier à Icade.

Enjeux

- Organisation opérationnelle décentralisée visant à la maîtrise de l'internationalisation du groupe présent dans 25 pays, avec des équipes de direction pour chaque zone géographique et une harmonisation des procédures et contrôles menés par le siège ;

- Stratégie d'innovation : veille technologique de la e-santé, l'Internet des objets, la Business Intelligence, déploiement de la télé-médecine, prise de participation dans des start-ups telle Excellus ;

- Stratégie environnementale incluse dans le plan de vigilance : performance énergétiques des sites, baisse des consommations d'eau et d'énergie, suivi du bilan carbone des résidents, optimisation des déchets ;

- Intégration des groupes de santé mentale haut de gamme Sinoué et Clinipsy et retombées du partenariat dans l'offre de soins de suite avec le fonds Russian Direct Investment ;

- Réservoir de croissance apportés par les 17 000 lits en construction qui apporteront 500 M€ de revenus dont les 9/10èmes à l'étranger ;

- Pérennisation des cash-flows futurs par la hausse du taux de détention du patrimoine immobilier, d'une valeur de 5,8 Mds€.

Défis

- Sensibilité boursière aux aides publiques à la dépendance et aux politiques de santé ;

- Incertitudes sur le déploiement prévu en 2020, de 3000 lits, soit une trentaine d'établissements et des extensions localisés à 85% à l'international, dans une dizaine de pays ;

- Renforcement de la sécurité des systèmes d'information après la cyberattaque de septembre ;

- Impact de la pandémie : hausse de 4,4 % du chiffre d'affaires à fin septembre ;

- Réaction à la pandémie : décalage des ouvertures de site, sécurisation des sites existants et conversion partielle d'établissements SSR en unités Covid ;

- Objectif 2020 d'un chiffre d'affaires de 3,9 Mds€, en hausse d'au moins 4 %.

