A suivre aujourd'hui... Orange

(AOF) - Le chiffre d’affaires annuel 2024 d' Orange s’établit à 40,26 milliards d’euros, en hausse de 1,2% sur un an (+487 millions d’euros) grâce à une croissance des services de détail (+2,7% ou +794 millions d'euros) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-5,2% ou -325 millions d'euros) notamment liée à la hausse des tarifs de dégroupage et de génie civil en France au premier trimestre. Les autres revenus (+6% ou +59 millions d'euros) compensent la baisse des ventes d'équipement (-1,4% ou -41 millions d'euros).

En ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2024, l'Ebitdaal du groupe atteint 12,10 milliards d'euros, en croissance annuelle de 2,7% (+322 millions d'euros) et en accélération continue tout au long de l'année pour atteindre +3,2% au quatrième trimestre.

Le résultat d'exploitation s'élève à 5,116 milliards d'euros en croissance de 14,8% (+661 millions d'euros) du fait de l'augmentation de l'Ebitdaal et de la diminution des charges sur les dispositifs Temps Partiel Seniors et des coûts de restructuration, compensée par une baisse du résultat de cession de titres et d'activités liée à la vente d'OCS et Orange Studio et du portefeuille de crédits d'Orange Bank.

Le résultat net de l'ensemble consolidé est stable à 2,902 milliards d'euros (+0,3% ou +10 millions d'euros).

Au titre de l'exercice 2024, le versement d'un dividende de 0,75 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires de 2025. Pour l'exercice 2025, Orange a défini un dividende plancher à 0,75 euro par action.

Le groupe a atteint tous ses objectifs pour 2024 et revoit à la hausse ses objectifs financiers 2025 présentés au Capital Market Day du 16 février 2023.

En 2025, Orange ambitionne d'atteindre les objectifs financiers suivants : Ebitdaal en croissance d'environ 3% ; discipline sur les eCAPEX conformément au Capital Market Day, cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,6 milliards d'euros, en augmentation par rapport à l'objectif de 3,58 milliards d'euros du Capital Market Day ; un ratio dette nette/Ebitdaal des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme.

