A suivre aujourd'hui... Oeneo

(AOF) - Sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, Oeneo a enregistré un résultat net part du groupe en hausse de 17,9% à 37,1 millions d'euros. Le fabricant de bouchons pour le vin et de tonneaux pour le vin et le whisky a réalisé également un résultat opérationnel record à 54 millions d'euros en progression de 17,4%. La marge opérationnelle courante est ainsi ressortie à 16,6% du chiffre d’affaires, " en ligne avec les objectifs du groupe ".

Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 326 millions d'euros, soit une progression de 19,5%.

Fort d'une situation financière très saine et de la génération de cash-flow structurelle du groupe, le Conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée générale le versement en numéraire d'un dividende ordinaire de 0,30 euro par action et d'un dividende exceptionnel de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2021-2022.

Pour l'exercice 2022-2023, le Groupe Oeneo est confiant sur la poursuite de son développement, avec cependant un rythme de croissance plus modéré compte tenu d'une base de comparaison exigeante et d'un contexte économique et géopolitique complexe. Le fabricant de bouchons pour le vin et de tonneaux pour le vin et le whisky continue de porter également une vigilance accrue à ses coûts pour préserver sa rentabilité opérationnelle courante.

Dans une perspective plus long terme, pour faire face à la croissance de l'activité bouchage, le groupe prépare le lancement de la construction d'une nouvelle capacité de production de bouchons Diam pour un investissement de l'ordre de 25 millions d'euros, qui devrait s'étaler sur une durée de trois ans.

