A suivre aujourd'hui... NextStage

(AOF) - Avec 6 cessions " remarquées " et 6 nouveaux investissements en non cotés, NextStage AM annonce avoir " mené une gestion active et dynamique de son portefeuille de sociétés non cotées ". A fin décembre 2021, la plateforme multi-stratégies constituée directement par NextStage AM et indirectement par NextStage SCA, composée des sociétés NextStage AM, Atream, et Linxea représentait, en termes d’encours, près de 7 milliards d'euros à fin décembre 2021.

Dans un contexte de très forte progression du Capital-Développement dans le monde, NextStage AM a franchi le cap symbolique du milliard d'euros collecté sur cette classe d'actifs avec plus de 200 millions d'euros collectés au cours des 12 derniers mois.

