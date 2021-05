A suivre aujourd'hui... NEXITY

(AOF) - Nexity a annoncé aux porteurs d'OCEANE 2023 en circulation procéder à leur remboursement anticipé dans les conditions prévues dans les Termes et Conditions des OCEANE 2023 en vue de leur annulation conformément à la loi. La Société rappelle aux titulaires de ces titres qu'ils conservent la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions de la Société conformément aux modalités fixées dans les Termes et Conditions jusqu'au septième jour ouvré (inclus) qui précède la Date de Remboursement Anticipé, soit le 20 mai 2021 (inclus) et non le 19 mai 2021 tel qu'indiqué par erreur aujourd'hui.

Tous les autres termes dudit communiqué de presse demeurent inchangés.

Points clés

- Premier groupe en France de services à l'immobilier intégré, intervenant sur l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers ;

- Chiffre d'affaires de 4,5 Mds€ réparti entre la promotion (particuliers et entreprises) pour 76 % et les services -marques Guy Hoquet et Century 21 pour les réseaux de vente, et Oralia et Perl pour l'administration de biens (n° 2 en France )- limitant l'exposition à la cyclicité de la promotion ;

- Modèle d'affaires :

- unique dans la promotion (plus de 16 % du marché français) : présence sur tout le processus de promotion, maîtrise des risques de développement avec prévente des lots, maintien des coûts fixes à moins de 10 % du chiffre d'affaires,

- diversifié dans la régénération urbaine, les services aux particuliers et entreprises et les résidences gérées, d'où des offres intégrées promotion/services, pour 16 % des revenus ;

.- Capital éclaté, les principaux actionnaire étant Alain Dinin et Crédit Mutuel Arkéa agissant de concert (19,9 %) devant Prédica (6,4 %) et les salariés (3,2 %), Alain Dinin étant président-directeur général du conseil d'administration de 11 membres ;

- Situation financière solide avec une dette nette qui sera ramenée de 1,4 Md€ à fin juin à moins de 1,2 Md€ à fin 2020.

Enjeux

- Plan stratégique 2018-2021 (prises de commandes de 650 M€ par an, hausse de plus de 10 % des revenus et de la rentabilité d'exploitation) dont la révision sera présentée en mars 2020 ;

- Stratégie d'innovation en 3 points, avec un doublement des investissements dans le digital et les systèmes d'information :

- transformation de la fonction « systèmes d'information » pour mieux exploiter les opportunités disruptives -transition vers le cloud public, accords stratégiques dans l'infogérance, l'information...

- en interne, innovation 360° d'accompagnement avec mise à disposition des données sur 1 600 start-ups de l'immobilier, Intrapreneuriat au sein du Startup Studio et concours d'idéation Nex'Idea,

- participation à Smart building alliance, Paris&Co, Impulse Partners, Real Estech... t prises de participations dans des start-ups, par FPCI ou directement ;

- Stratégie environnementale « Faire ville» durable et responsable :

- objectif 2030 de réduction de l'empreinte carbone de -35%par collaborateur,

- 30% par logement livré et de - 21% par m² de surfaces de bureaux ,

- émission d'un Green Bond de 240 M€ ;

- Dans l'administration de biens, montée en puissance du maillage territorial (20 000 immeubles en gestion) et intégration de la rénovation énergétique dans la gestion des copropriétés ;

- Poursuite des ventes en bloc de logements neufs aux institutionnels et des gains de parts de marché, de plus de 16 % ;

- Visibilité correcte, avec un carnet de commandes à fin septembre de 5,7 Mds€ dans la promotion et de 5,4 Mds€ dans les logements neufs, le potentiel d'activité total étant estimé à 14,9 Mds€.

Défis

- Sensibilité à l'évolution des prix des terrains à bâtir, des prix au mètre carré et de la santé financière des ménages ainsi qu'à l'impact des mesures de soutien à l'immobilier ;

- Dans les services et réseaux , marge inférieure à celle de la promotion et de l'immobilier d'entreprise ;

- Impact de la pandémie : recul de 2 % du chiffre d'affaires à fin septembre ;

- Réaction à la pandémie : réouverture totale des chantiers, pilotage strict des investissements et maintien des comités d'engagement ;

- Objectifs 2020 : 20 000 réservations de logements, revenus d'au moins 4,2 Mds€, marge opérationnelle de 5%, pipeline promotion de l'ordre de 20 Mds€ ;

- Objectifs 2021 : hausse minimale de 10 % du chiffre d'affaires et marge opérationnelle d'au moins 7 %.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.