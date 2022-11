A suivre aujourd'hui... Neoen

(AOF) - Neoen, un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable, a annoncé un chiffre d’affaires non audité de 354,6 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2022, en hausse de 46% par rapport aux neuf premiers mois de 2021. A taux de change constants, il a progressé de 41%. Cette croissance s'explique principalement par la contribution des actifs entrés en opération en Argentine et en Australie au cours de l'année 2021 ainsi qu'en France en 2021 et au premier semestre 2022.

Elle résulte également du chiffre d'affaires " early generation " enregistré par plusieurs centrales sur les neuf premiers mois de l'année, en particulier au troisième trimestre, principalement en Finlande mais aussi en Australie, en Irlande et en France, dans un contexte de prix de marché très élevés. Ce contexte a également eu un effet positif sur les revenus des centrales en opération vendant une partie de leur électricité sur le marché, notamment en Australie.

Chacune des trois activités du Groupe Neoen a connu une croissance : solaire (+20%) , éolien (+50%), stockage (x2,7). Son chiffre d'affaires du troisième trimestre est en augmentation de 68% s’élevant à 130,5 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2021

Neoen relève sa fourchette d'objectif d'Ebitda ajusté 2022 à un niveau compris entre 390 et 410 millions d'euros. Sa marge d'Ebitda ajusté est attendue entre 80% et 85%.

Il visait auparavant un Ebitda ajusté 2022 à un niveau compris entre 380 et 400 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda ajusté attendue entre 80 et 90%.

Le Groupe réitère enfin ses objectifs de croissance d'Ebitda ajusté jusqu'en 2025 et son objectif de plus de 10 gigawatt de capacité en opération ou en construction à la fin de l'année 2025.

Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, déclare : " Cette croissance provient avant tout de l'augmentation régulière de notre portefeuille d'actifs en opération. De plus, même si notre modèle économique est largement adossé à des contrats de ventes d'électricité à long terme, nous bénéficions aussi du contexte de prix de marché élevés : d'une part, il nous procure un incrément de revenus immédiat sur la part des électrons que nous vendons sur les marchés ; d'autre part, il génère de la demande additionnelle pour des contrats de long terme qui vont pouvoir se signer à des prix plus élevés que par le passé. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables fondé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 333,4 M€, réalisé dans 15 pays, dont 50 % en Australie, et provenant à 49 % du solaire, 41% de l’éolien et 10 % du stockage ;

- Portefeuille de 13,9 GW, dont 5,4 GW d’actifs en opération ou construction;

- Modèle d’affaires « development to own » : intégré avec une présence sur les 4 phases de vie des actifs -développement, financement, maîtrise d’ouvrage et opérations : intervenant dans les pays à parité réseau, avec des contrats de vente d’électricité PPA de long terme,

- Capital détenu à 46,51 % par Impala (holding de la famille Veyrat) et 1,61 % par Cartusia (holding de la famille Barbaro), agissant de concert, devant le FSP (6,5 %) et la BPI (4,7 %), Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres ;

- Bilan encore tendu avec un levier de la dette, accrue par les nouveaux projets, ressortissant à 7,5 mais trésorerie de 559 M€.

Enjeux

- Feuille de route 2021-2025 aux objectifs relevés deux fois en 2022 : capacité en opération ou construction de + 10 GW dont 5 GW en 2023, investissements annuels de l’ordre de 5,3 Mds€, d’où de régulières levées de fonds, hausse du résultat opérationnel de + 20 % en 2022 puis à 2 chiffres ;

- Stratégie d’innovation : menée en partenariat avec les clients lors des projets pilote, innovants par essence, identifiant les technologies de réduction des coûts et de stockage d’énergie ;

- Stratégie environnementale « Sustainable Framework » : pilier Corporate pour la réduction de l’empreinte carbone, pilier Projets de gestion des enjeux environnementaux et de recyclage des installations, lancement d’emprunts verts ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l’unité australienne de Hornsdale, à Providence au Salvador et à Illikkâlâ en Finlance ;

- Montée des capacités en opération à 3 584 MW à fin juin, dans le solaire et l’éolien en France.

Défis

- Activité portée par des réglementations favorables aux énergies renouvelables ;

- Gains en capital attendus de « farm-out » ou cessions partielles voire totales d’actifs sécurisés ;

- Exécution des projets solaires, de 92,5 Mw remportés en France et de 80 MW en Irlande, et des constructions éoliennes en Suède et Finlande ;

- Après une hausse de 36 % du chiffre d’affaires et un recul de 69 % du bénéfice net au 1 er semestre, objectif 2022 relevé d’un résultat d’exploitation entre 380 et 460 M soit une marge de 80 à 90 %.