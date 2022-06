A suivre aujourd'hui... Navya

(AOF) - Le spécialiste des systèmes de mobilité autonome Navya a signé un accord de coopération tripartite avec Michelin et beti, l'opérateur de réseaux de mobilité automatisée, spécialiste des zones touristiques et des territoires ruraux. Cet accord vise à accélérer le développement et l'expérimentation de solutions pneumatiques et non-pneumatiques développées par Michelin en les intégrant dans des navettes autonomes conçues par Navya et déployées en conditions réelles dans un environnement rural avec l'opérateur beti.

"En associant leurs compétences par l'intermédiaire de Movin'On, le premier écosystème mondial d'anticipation stratégique et de co-innovation en faveur de la mobilité durable, Michelin, Navya et beti vont couvrir tous les enjeux liés à la liaison au sol, avec l'objectif de co-développer des solutions airless connectées incluant la gestion de données", indique Navya.

Selon ce dernier, un tel partenariat entre deux experts de la mobilité autonome et un géant mondial de la mobilité durable permet également de construire une chaine de valeur solide, indispensable au développement et à la montée en puissance de la filière de la mobilité autonome partagée.

Navya et beti poursuivent ainsi leur collaboration opérationnelle et stratégique, déjà concrétisée par le succès de leurs précédentes expérimentations communes (Val de Drôme et Val Thorens).