A suivre aujourd'hui... Miliboo

(AOF) - Miliboo a réalisé au premier trimestre 2021-2022, clos fin juillet, un un chiffre d'affaires de 8,97 millions d'euros, en repli de 2,8%. " Ce trimestre s'est déroulé dans un environnement de consommation plus normalisé dans le secteur du e-commerce et a été marqué par des retards de production et d'import entraînant des ruptures de disponibilité de produits ", a commenté la marque digitale d'ameublement.

En France (86% du chiffre d'affaires), Miliboo enregistre un retrait de 1,4% de son chiffre d'affaires à 7,68 millions d'euros, " une évolution due au recul des ventes en Marketplaces tierces, stratégiquement ralenties car moins rentables ".

En effet, sur les ventes en direct (site Internet en propre et boutiques) la croissance est bien orientée à +8%. La 3ème Milibootik ouverte début juillet rue de Rivoli à Paris n'a contribué que de façon encore marginale à cette croissance.

Sur ce 1er trimestre 2021-2022, l'enveloppe octroyée par le Groupe M6 n'a été que très faiblement consommée. Miliboo précise avoir enregistré des dépenses marketing moindres pour un taux de transformation plus élevé.

À l'export, les ventes sont en recul de 10,4% à 1,29 million d'euros, conséquence de l'arrêt définitif des ventes réalisées en direction de la Grande-Bretagne et de la Suisse, deux marchés jugés moins opportuns.

Miliboo continuera au cours des prochains mois à privilégier ses canaux de vente en direct tout en s'attachant, comme depuis le début de l'exercice, à reconstituer son niveau de stocks. " En effet le taux de disponibilité de ses produits sera clef pour pouvoir tirer pleinement parti d'une demande toujours bien orientée ", précise la société. Cette dernière poursuit en parallèle son travail constant de contrôle de ses charges dans la lignée de ce qu'elle a réalisé au cours de l'exercice précédent.

