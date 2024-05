A suivre aujourd'hui... Michelin

(AOF) - Michelin, dont la dette senior à long terme est notée A- par Standard & Poor’s et A- par Fitch Ratings, a procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant total de 1 milliard d’euros en deux tranches de 7 et 12 ans. Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l’annonce de l’émission ont permis à la société de placer ces obligations à un coupon de 3,125% à 7 ans et 3,375% à 12 ans. Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.