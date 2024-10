A suivre aujourd'hui... Michelin

(AOF) - Michelin annonce que ses ventes des neuf premiers mois s’établissent à 20,2 milliards d’euros, en baisse de 3,4 % à taux de change constants mais souligne sa performance sur les segments les plus générateurs de valeur. Le fabricant de pneumatiques annonce que les volumes de ventes annuelles sont désormais prévus dans la fourchette de -6% à -4% et le résultat opérationnel des secteurs vers 3,4 milliards d’euros à taux de change constants contre plus de 3,5 milliards précédemment. Le cash-flow libre avant acquisitions est anticipé à plus d’ 1,7 milliard contre plus de 1,5 milliard précédemment.

Les volumes ont diminué de 5,3 % au cours de la période (-7,1 % pour le seul troisième trimestre), reflétant "le fort ralentissement de la Première monte dans tous les segments, des contraintes conjoncturelles dans l'activité Mines, et la poursuite de l'approche ciblée des segments de marché".

Les ventes de pneus Tourisme camionnette 18 pouces et plus ont "fortement progressé", confortant les parts de marché de la marque Michelin, tandis que l'activité Mines a renforcé ses positions sur les marchés ciblés.

Le groupe annonce que l'effet mix poursuit sa progression et atteint désormais 2%, "reflétant la performance du groupe sur les segments priorisés dans toutes les activités".

"Depuis plusieurs mois Michelin doit faire face à des facteurs conjoncturels négatifs de plus en plus intenses, qu'ils soient économiques, climatiques ou géopolitiques. Ces derniers impactent fortement la plupart de nos marchés, notamment en Première Monte. Cela se traduit par une baisse significative de nos volumes de vente et une réduction de l'activité de nos usines", a commenté Florent Menegaux, président.

AOF - EN SAVOIR PLUS