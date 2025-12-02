A suivre aujourd'hui... Mersen

(AOF) - Mersen a annoncé avoir été sélectionné par la Defense Logistic Agency (DLA) des Etats-Unis, pour la fourniture du graphite synthétique isostatique. La société française dédiée aux spécialités électriques et matériaux avancés a remporté ce contrat d’une durée de trois ans et d’un montant de 10 millions de dollars. Mersen se félicite d’avoir été choisi outre-Atlantique, ce qui valide la pertinence de sa présence locale, mais aussi ses compétences avancées dans la production de graphite synthétique, un matériau essentiel pour les applications de haute performance du marché de la défense.

Le graphite synthétique isostatique est un matériau de haute densité, conçu avec précision, utilisé dans des environnements exigeants tels que l'aéronautique, la défense et la fabrication de semi-conducteurs. Son homogénéité, sa pureté et sa résistance en font un matériau idéal pour les applications nécessitant une stabilité thermique et mécanique exceptionnelles. Mersen est le plus important fabricant de graphite isostatique aux États-Unis, avec des capacités de production à St Marys (Pennsylvanie) et Columbia (Tennessee).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Mersen

Points clés

- Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech, créé en 1889 ;

- Chiffre d’affaires 2023 de 1,2 M€ réalisé à 56 % dans les matériaux avancés, tel le graphite, et à 44 % dans les spécialités électriques pour la production et la protection de l’énergie (32 % en Europe, 36 % en Amérique du nord et 29 % en Asie-Pacifique) ;

- Offre équilibrée entre les industries de procédés pour 33%, l’électronique pour 22%, les énergies pour 21%, les transports pour 13% et la chimie ;

- Ambition fondée sur une expertise à forte valeur ajoutée et visant, à partir de 2027, à la diversification dans le solaire et le nucléaire, dans les fusibles, l’intelligence artificielle, les smartgrids et systèmes automobiles ;

- Capital ouvert hors BPI France (10,8 % et 19,2 % des droits de vote) et CDC (4,9 %), Thomas Baumgartner présidant le conseil de 9 administrateurs et Luc Themelin étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- positionnement fort sur les activités en croissance : semi-conducteurs, fusibles EV pour bornes de recharge, busbars pour les batteries,

- accélération des mesures d’optimisation : arrêt de certaines productions et regroupement d’activités dispersées sur plusieurs sites, pause de la croissance externe,

- investissements en 2023-2025 (400 M€) dans la production de la finition de matériaux et dans les équipes dédiées au véhicule électrique,

- réorientation de l’offre de graphite, du solaire vers la protection électrique et la conversion d’énergie,

- partenariats : dans les véhicules électriques avec l’américain Wolfspeed (400 M$ de revenus sur 5 ans), dans le projet p-SIC avec Soitec, soutenu par les pouvoirs publics,

- innovation dans 18 centres de R&D, avec des investissements majeurs dans la digitalisation et les systèmes d’information, et en partenariats, dans les modèles mathématiques ou avec Soitec,

- Stratégie environnementale 2027 intégrée dans l’activité avec 56% des revenus à destination des marchés de développement durable et visant :

- une réduction de 35 %, vs 2022, des émissions de CO2,

- un recul de 15 % de la consommation d’eau et recyclage à 80 % des déchets,

- une part de 80% de l’électricité renouvelable ;

- Bilan sain avec une dette nette de 259 M€ donnant un effet de levier de 1,33 à fin juin, les flux d’autofinancement et les disponibilités de 420 M€ couvrant les besoins en croissance.

Défis

- Evolution des surstockages accusés en fin d’année sur les marchés du solaire, en Chine notamment, et des composants silicium pour les semi-conducteurs ;

- Intégration des américains GMI, spécialiste de l’usinage de graphite, et de KTK Thermal (solution de refroidissement) ;

- Après une hausse de 3,7 % du chiffre d’affaires à fin septembre, objectifs 2024 abaissés : croissance de 1 à 2 % des ventes et marge opérationnelle entre 10 et 10,5 % ;

- Plan de croissance 2027 : revenus de 1,7 Md€, dont 45% dans les énergies renouvelables, les semi-conducteurs et les véhicules électriques et marge opérationnelle de + 12% ;

- Dividende 2023 stable à 1,25 €.