Les investisseurs devraient se concentrer sur les données américaines relatives à l’inflation, dernière série de chiffres clés avant la dernière réunion de la Réserve fédérale de 2026. Le Bureau d’analyse économique (BEA) du Département du commerce devrait indiquer que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a probablement progressé de 0,3 % en octobre, contre une hausse de 0,5 % le mois précédent. En glissement annuel, l’indice des prix PCE devrait avoir progressé de 3,8 % le mois dernier, après une hausse de 3,6 % en septembre. Parallèlement, l’indice des prix PCE “de base” pour octobre devrait avoir augmenté de 0,3 %, à l’instar du mois de septembre. En glissement annuel, l’indice des prix PCE “de base” devrait avoir légèrement progressé de 3,2 %. Par ailleurs, les revenus des particuliers devraient avoir progressé de 0,4 % le mois dernier, après une hausse de 0,2 % en septembre, tandis que les dépenses de consommation corrigées de l’inflation devraient avoir augmenté de 0,4 % le mois dernier. De plus, le Bureau d’analyse économique (BEA) publiera sa deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) pour le troisième trimestre, qui devrait indiquer que l’économie a progressé à un taux annualisé de 3,5 %, contre 3,4 % lors de la période précédente.

Par ailleurs, le Bureau du recensement devrait faire état d’une hausse de 0,6 % des commandes de biens durables pour octobre, après une forte progression de 1,9 % le mois précédent. Hors secteur des transports, les commandes devraient avoir légèrement augmenté de 0,5 % au cours de la même période. Ce même service devrait également indiquer que les ventes de logements neufs ont probablement reculé le mois dernier, passant d’un taux annualisé corrigé des variations saisonnières de 676 000 unités en septembre à 650 000 unités. Par ailleurs, le ministère du Travail devrait publier son rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage. Les demandes initiales d’allocations chômage devraient avoir baissé de 3 000 pour s’établir à 200 000 pour la semaine se terminant le 21 novembre. Parallèlement, le nombre de demandes d’allocations chômage en cours pour la semaine se terminant le 14 novembre pourrait avoir reculé à 1,721 million (chiffre corrigé des variations saisonnières), contre 1,763 million lors de la période précédente.

Le constructeur de tracteurs Deere devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre. Les prévisions de résultat net de la société pour 2027, ainsi que ses prévisions de chiffre d'affaires pour ses activités dans les secteurs de l'agriculture et des équipements de construction, seront suivies de près par les investisseurs.

En Amérique latine, le Mexique devrait afficher un excédent de la balance courante de 3 milliards de dollars au troisième trimestre, après avoir enregistré un excédent de 8,93 milliards de dollars au trimestre précédent. Par ailleurs, l’Argentine publiera les chiffres des ventes au détail du mois de septembre.