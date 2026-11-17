Anthropic devrait fixer le prix définitif de son introduction en bourse à l’issue de sa tournée de présentation, marquant ainsi la dernière étape avant son entrée en bourse très attendue.

Target devrait afficher une hausse de ses ventes à magasins comparables au troisième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses produits à bas prix, notamment les produits alimentaires et les produits de première nécessité. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact des pressions inflationnistes sur le moral des consommateurs, les coûts des intrants liés au carburant ainsi que les prévisions pour le trimestre des fêtes de fin d’année.

Le chiffre d’affaires de TJX au troisième trimestre devrait avoir progressé grâce à une demande soutenue pour les vêtements et les articles pour la maison à prix réduits dans ses chaînes de magasins discount. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions, les pressions potentielles sur les marges et la situation des consommateurs à faibles revenus.

Lowe’s devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par une demande soutenue dans ses ventes aux professionnels, en ligne et dans les services à domicile. Les investisseurs s’intéresseront à la confiance des consommateurs et à la situation du marché immobilier aux États-Unis, à la politique tarifaire, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Du côté des indicateurs économiques américains, le Bureau du recensement devrait annoncer que les mises en chantier ont augmenté à 1,245 million d'unités en octobre, contre 1,221 million en septembre, tandis que les permis de construire devraient avoir reculé à 1,377 million d'unités le mois dernier, contre 1,398 million le mois précédent. Par ailleurs, l’Association nationale des agents immobiliers (NAR) devrait indiquer que son indice des ventes de logements en attente a reculé de 2% en octobre, après avoir chuté de 7,3% le mois précédent.

Lors de l’événement « Making Missing Markets: Catalyzing Capital and Igniting Innovation » organisé par la Banque fédérale de réserve de New York, Michael Barr , gouverneur du Conseil de la Fed, devrait s’exprimer sur le thème « Investissements dans le développement communautaire » (13h35/18h35). Par ailleurs, lors du FinRegLab AI Symposium 2026 à Washington, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari , devrait participer à une discussion informelle sur la manière dont l’IA remodèle l’économie et le système financier américains, ainsi que sur ses implications pour la productivité, l’emploi, la stabilité financière et la politique monétaire (16h15 EST/21h15). Le président de la Fed de New York, John Williams , doit prendre la parole lors de l'événement « Making Missing Markets: Catalyzing Capital and Igniting Innovation » organisé par la Banque fédérale de réserve de New York (14h30/19h30)