À suivre aujourd'hui - Mercredi 11 novembre

En Amérique latine, le secteur des services au Brésil devrait reculer de 0,3 % en septembre, après une baisse de 0,1 % le mois précédent. En glissement annuel, le secteur devrait reculer de 0,5 % en septembre, après une croissance de 0,6 % le mois précédent. Par ailleurs, l’INEGI, l’institut national de statistique mexicain , devrait annoncer une baisse de 0,2 % de la production industrielle en septembre, après une hausse de 0,6 % en août. En glissement annuel, la production industrielle devrait avoir progressé de 3,4 % en septembre, contre 3,5 % le mois précédent.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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