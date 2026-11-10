À suivre aujourd'hui - Mercredi 11 novembre

En Amérique latine, le secteur des services au Brésil devrait reculer de 0,3 % en septembre, après une baisse de 0,1 % le mois précédent. En glissement annuel, le secteur devrait reculer de 0,5 % en septembre, après une croissance de 0,6 % le mois précédent. Par ailleurs, l’INEGI, l’institut national de statistique mexicain , devrait annoncer une baisse de 0,2 % de la production industrielle en septembre, après une hausse de 0,6 % en août. En glissement annuel, la production industrielle devrait avoir progressé de 3,4 % en septembre, contre 3,5 % le mois précédent.