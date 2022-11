A suivre aujourd'hui... MedinCell

(AOF) - La BEI et MedinCell signent un nouveau contrat de prêt de 40 millions d'euros pour soutenir le développement de traitements innovants. Le nouveau prêt signé entre la Banque européenne d'investissement et la société pharmaceutique est destiné à soutenir le développement de son portefeuille de traitements innovants. Celui-ci est déjà composé de plusieurs produits injectables à action prolongée au stade préclinique et clinique. Un premier traitement utilisant la technologie de MedinCell, BEPO, devrait arriver sur le marché américain au premier semestre 2023.

Grâce à ce nouveau prêt de la BEI qui succède à un précédent financement de 20 millions d'euros en 2018, également soutenu par le Plan d'investissement pour l'Europe, MedinCell va poursuivre sa mission qui est de répondre aux principaux défis de la santé grâce à des traitements innovants.

La technologie BEPO de MedinCell, développant des produits injectables à action prolongée, peut être utilisée pour développer de nouveaux traitements dans de nombreux domaines thérapeutiques tels que la schizophrénie, la contraception, le paludisme, la gestion de la douleur, etc.

