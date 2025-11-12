 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 063,31
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A suivre aujourd'hui... Medincell
information fournie par AOF 12/11/2025 à 07:39

(AOF) - Medincell a annoncé hier l’évolution des fonctions du Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance. "Au cours des deux dernières années, elle a joué un rôle clé et déterminant au sein de l’équipe Medincell, contribuant de manière décisive à la définition initiale de la stratégie de développement du capital américain de l’entreprise et à l’avancement de ses initiatives transfrontalières", précise un communiqué de la société de licensing biopharmaceutique.

L'entreprise avait été sélectionnée lundi pour intégrer l'indice MSCI World Small Cap (Morgan Stanley Capital International). Cet indice boursier rassemble les petites capitalisations les plus liquides et les plus performances dans 23 marchés européens. Le communiqué précisait que cette intégration "reflète la solidité du modèle économique de Medincell, son potentiel de croissance ainsi que son engagement en faveur de l'innovation et de la responsabilité sociale".

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Spécialiste des médicaments injectables à action prolongée, luttant contre la schizophrénie et les douleurs postopératoires, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 9 M€ découlant de versements financiers de clients ou partenaires et réparti entre Teva (60 %), la fondation Gates (18 %), Unitaid (7 %) ;

- Ambition : développement rapide du portefeuille de produits en capitalisant sur la technologie propriétaire BEPO® combinée avec des principes actifs et de nouvelles molécules, développées intégralement en partenariat dès le début du processus de R&D ;

- Capital ouvert, la famille fondatrice Nguyen détenant 9,57 % des actions, Franck Sturtz derrière les salariés et consultants (21,05 %), Philippe Guy présidant le conseil de 12 administrateurs, Christophe Douat étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité d’un modèle d’affaires sur 5 piliers :

- le développement en interne d’où une maîtrise du choix des médicaments candidats, un contrôle accrû sur les produits et la limitation des risques

- la plateforme SteadyTeq, au cœur des formulations UZEDY et TEV-74 créées avec TEVA

- le développements en partenariats dans un but d’optimisation financière : avec TEVA depuis 2013, avec le canadien AIC, Unitaid, la fondation Gates et, depuis 2024, le laboratoire AbbVie pour le développement de 6 traitements,

- la maîtrise des polymères par le biais d’une société commune avec Corbion,

- l’innovation, soutenue par 21,1 M€ de frais de R&D, avec 3 avancées prometteuses : l’amélioration du potentiel immunomodulateur d’un anticorps monoclonal ciblant les tumeurs dans le mélanome, la sortie de BEPO® STAR, technologie élargie à un plus grand nombre de médicaments et, enfin un dispositif in vitro accélérant les formulations et la sélection des candidats précliniques ;

- Stratégie environnementale menée par le comité ESG présidé par Philippe Guy visant à la réduction des quantités de principes actifs, de contrôle de leur élimination et d’éco-conception des produits ;

- Evolution du portefeuille :

- schizophrénie : UZEDY® commercialisé aux Etats-Unis, LONGAVO (à base de rispéridone) approuvé aux Etats-Unis, en Corée et au Canaada puis mdcTJK ,

- autres médicaments : mdcCWM en clinique phase 3 (douleur post-opératoire) mdcWWM (contraception) et mdcSTM (paludisme), en phase préclinique ;

- Succès du partenariat avec TEVA : mise sur le marché américain de UZEDY® et des résultats prometteurs pour le TEV-749, avec objectif de ventes de 1,5 à 2 Mds€ ;

- Bilan renforcé en mars par l’augmentation de capital de 42,9 M€ avec près de 72 M€ de disponibilités.

=/ Défis /=

- Forte sensibilité boursière aux avis de la FDA américaine de recevabilité d’une demande de mise sur le marché, la commercialisation ne pouvant débuter que huit mois après, période nécessaire à l’approbation définitive ;

- Après l’aval, en octobre, de la FDA américaine à l’extension de l’UZEDY aux troubles bi-polaires, attentes d’ici la fin de l’année de son avis sur le TEV-749 ou Olanzapine LAI contre la schizophrénie,

- Fortes attentes à l’égard du partenariat avec AbbVie : accord de co-développement et de licence accompagné d’un financement, déjà versé, de 35 M$ et pouvant déboucher à terme jusqu’à 1,9 Md$ de milestones et de royalties

- Objectif 2025-2026 (exercice clos le 31 mars) : chiffre d’affaires multiplié par 2 ou 3 grâce aux royalties sur les ventes par TEVA de l’UZEDY® aux Etats-Unis (perspectives de 160 M€ en 2025) et réduction de moitié des pertes opérationnelles, autour de 5 M€ ;

- Objectif 2026-27 : rentabilité opérationnelle.

- Absence de dividende.

Valeurs associées

MEDINCELL
29,960 EUR Euronext Paris +1,63%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2025 à 07:39:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bâtiment de la Banque de France Paris
    La BdF prévoit une légère croissance au T4, l'incertitude politique pèse
    information fournie par Reuters 12.11.2025 07:43 

    L'économie française devrait progresser légèrement au quatrième trimestre, l'incertitude élevée, alimentée par la situation politique, contribuant au ralentissement du rythme croissance en novembre, a indiqué mardi la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle ... Lire la suite

  • Une carte Pluxee (Crédit: L. Grassin / )
    Pluxee conteste des mesures du gouvernement brésilien
    information fournie par Zonebourse 12.11.2025 07:43 

    Pluxee indique envisager une action en justice au Brésil contre des mesures à propos du Programme d'Alimentation du Travailleur (PAT), concernant notamment le taux de commission commerçant, les délais de remboursement et le traitement des titres-restaurant. Le ... Lire la suite

  • SOLUTIONS 30 SE : Un rebond est probable depuis les supports
    SOLUTIONS 30 SE : Un rebond est probable depuis les supports
    information fournie par TEC 12.11.2025 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Pour sa part, le RSI est plutôt dans une zone de ... Lire la suite

  • WENDEL : La tendance baissière peut reprendre
    WENDEL : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.11.2025 07:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank