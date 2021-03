A suivre aujourd'hui... MCPHY

(AOF) - McPhy Energy a publié un chiffre d'affaires 2020 en hausse de 20% à 13,7 millions d'euros. 60% proviennent des ventes d'électrolyseurs (dont 49% d'électrolyseurs de grande capacité et 11% d'électrolyseurs de plus petite capacité) et 40% des ventes de stations hydrogène. Le backlog a augmenté de 153% sur l'exercice, passant de 6 millions d'euros au 31 décembre 2019 à 15,2 millions au 31 décembre 2020, et la prise de commandes s'établissait à 23 millions d'euros en fin d'exercice, soit une augmentation de 75%.

Le résultat opérationnel courant 2020 affiche une perte de 8,8 millions d'euros, contre une perte de 6,5 millions un an plus tôt, en raison du développement de la société et des efforts de structuration engagés (hausse de 24% des charges de personnel et de 20% des achats consommés, notamment).

Le résultat net de McPhy Energy s'est enfoncé dans le rouge, enregistrant une perte de 9,3 millions d'euros, après une perte de 6,3 millions en 2019.

Le spécialiste de l'hydrogène explique que "ce résultat illustre la stratégie forte d'investissements initiée par McPhy en cette année 2020 pour le recrutement de talents, le développement de solutions innovantes en électrolyseurs et stations et pour l'industrialisation de son offre. Cette politique se poursuivra sur l'exercice 2021 et les prochaines années".

La trésorerie disponible a en revanche explosé, passant de 13 millions d'euros en 2019 à 197,7 millions en 2020, grâce à une augmentation de capital qui a permis de lever 180 millions d'euros.

En 2021, le groupe va poursuivre ses investissements de croissance pour accélérer le déploiement de sa stratégie. En particulier, il envisage d'ores et déjà plusieurs pistes pour localiser sa future Giga Factory d'une capacité supplémentaire de 1000 MW par an.