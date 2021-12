A suivre aujourd'hui... McPhy information fournie par AOF • 15/12/2021 à 08:10



(AOF) - McPhy Energy a signé un accord de partenariat stratégique avec Hype, un spécialiste du déploiement d’infrastructures hydrogène pour les solutions de mobilité urbaine zéro émission en France et en Europe. La coopération entre les deux groupes se matérialisera en 2022 par des commandes fermes pour la fourniture à Hype d’un électrolyseur alcalin de 2 à 4 MW et d’une station 800 kg / jour.



Ces premières commandes pourraient être suivies, sous réserve de confirmation de subventions spécifiques demandées par Hype en 2021, de commandes additionnelles courant 2023, portant sur un nouvel électrolyseur multi-mégawatts et cinq stations supplémentaires de grande capacité.



Ces premières commandes pourraient être suivies par d'autres opportunités commerciales, dans le cadre de la mise en place d'ici fin 2022 d'un accord-cadre de co-exclusivité liant Hype à McPhy. Cet accord porte sur le déploiement par Hype d'un minimum de 100 stations en France et en Europe, dont 50% seraient attribués à McPhy.



Dans le cadre de cet accord, McPhy serait également désigné comme partenaire privilégié pour la fourniture 15 à 25 MW d'électrolyse alcaline.



Afin de renforcer sa coopération, McPhy souscrira à la date de formalisation de la commande ferme visée ci-dessus, un montant de 12 millions d'euros en obligations convertibles Hype, qui porteront intérêt à 4,5 % l'an et seront remboursables au bout de 9 ans à compter de leur souscription.



Ces obligations pourront être converties en actions Hype, avant leur date de maturité, sous certaines conditions et dans des cas limitatifs, incluant un changement de contrôle, une introduction en bourse ou une émission d'actions supérieure à 10 millions d'euros.





