A suivre aujourd'hui... MAUNA KEA TECHNOLOGIES

(AOF) - Mauna Kea Technologies a annoncé une publication qui démontre l'impact positif de Cellvizio dans le diagnostic et la prise en charge des lésions kystiques pancréatiques. L'article intitulé, « Impact of EUS-guided microforceps biopsy and needle-based confocal laser endomicroscopy on the diagnostic yield and clinical management of pancreatic cystic lesions », a été publié dans Gastrointestinal Endoscopy. L'article a été rédigé par l'équipe de médecins de la division de gastroentérologie et du département de pathologie de l'école de médecine Icahn à Mount Sinai, New York aux États-Unis.

Actuellement, le diagnostic conventionnel des kystes du pancréas repose sur la combinaison de l'analyse clinique, morphologique (à partir de l'imagerie médicale), chimique et cytologique du liquide kystique, avec une précision relativement faible, menant à plus de 50% des kystes sans confirmation cytologique après une aspiration par aiguille fine.

La prise en charge des patients ayant un kyste du pancréas avec les méthodes standards est également un challenge compte tenu de l'absence de diagnostics optimaux et des recommandations cliniques divergentes en matière de prise en charge des patients.

L'objectif principal de cette étude était de comparer le rendement diagnostique et l'évolution de la prise en charge clinique de la biopsie par microforceps (BMF) et de la nCLE de Cellvizio avec les méthodes de diagnostic conventionnelles. Les résultats de cette étude démontrent clairement que la MFB et la nCLE conduisent à des améliorations significatives du diagnostic spécifique des kystes du pancréas, ce qui engendre un impact majeur sur la prise en charge clinique.

" La caractérisation des kystes pancréatiques reste un défi médical majeur dans le monde entier, avec plus de 2,6 % de la population américaine de plus de 40 ans présentant des lésions kystiques pancréatiques ", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies. " Cette nouvelle étude clinique du Dr DiMaio et de ses collègues de l'Icahn School of Medicine de l'hôpital Mount Sinai à New York valide le fait que l'utilisation du Cellvizio est non seulement sans danger, mais qu'elle entraîne également des changements significatifs dans la prise en charge clinique des patients présentant des lésions kystiques du pancréas ".