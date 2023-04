A suivre aujourd'hui... Marie Brizard

(AOF) - Groupe de vins et de spiritueux, Marie Brizard accuse une perte nette de 0,9 million d'euro en 2022 comparé à un gain de 5,6 millions d'euros en 2021 qui intégrait le produit non récurrent de 3,1 millions d'euros. Son EBITDA de 11,8 M€ au 31 décembre 2022 est en baisse de 7,5% comparé à l'EBITDA de 12,6 M€ au 31 décembre 2021 qui bénéficiait d'une note de crédit exceptionnelle et non récurrente de 3,1 millions d'euros. Le cluster France voit son EBITDA baisser de 4 millions d'euros.

La progression de l'EBITDA du cluster international de + 0,7 million d'euros (hors effet de change) est portée par la bonne performance des Pays Baltes, l'Export International direct, l'Espagne et la Scandinavie. Les Etats-Unis (hors effet de change) sont en recul et souffrent en particulier d'un marché de la vodka extrêmement concurrentiel. Le Brésil enregistre un exercice difficile dans un marché peu porteur et un environnement économique volatile.

Toutefois, en 2022, l'activité du groupe a généré des ventes de 181,4 millions d'euros en hausse de + 7,8% par rapport à l'année précédente hors effet de change.

Le taux de marge brute consolidé enregistre une baisse de 2 points à 39,1% en 2022 reflétant les pressions inflationnistes tout au long de l'année affectant les prix des matières et de l'énergie dont l'impact n'est que partiellement compensé par des augmentations de tarifs passées à l'international.

Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 194,6 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 193,3 millions d'euros au 31 décembre 2021 retraité. La trésorerie nette positive du Groupe s'établit à 40,9 millions d'euros au 31 décembre 2022, en comparaison d'une trésorerie nette de 48,2 millions d'euros au 31 décembre 2021.

En savoir plus sur le secteur Agroalimentaire

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.